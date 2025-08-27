سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 27 من أغسطس 2025

خلال هذا الوقت قد شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس في البنوك مقابل الجنيه المصري فقد سجل ارتفاع بصورة ملحوظة قد يتواجد العديد من الخسائر بصورة متتاليه بسبب ان الارتفاع الذي يخص اهتمام جميع المستثمرين المتعاملين باجتماع لجنة السياسة في البنك المركزي لمناقشة مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك نحو الآتي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي حوالي 48.44 جنيه للشراء بينما سجل نحو 48.57 جنيه للبيع.

البنك الأهلي ومن ضمنها بنك مصر وأيضًا بنك البركة وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس يكون حوالي بالشراء 48.45 جنيه وللبيع حوالي 48.55 جنيه.

البنك التجاري وصل حوالي سعر الشراء إلى 48.44 جنيه، ونحو 48.54 جنيه للشراء.

بنك كريدي سعر الشراء 48.42 جنيه وللبيع حوالي 48.52 جنيه.

مصرف أبوظبي يكون حوالي للشراء 48.55 جنيه ويكون للبيع حوالي 48.65 جنيه.

بنك التعمير يكون سعر الشراء 48.32 جنيه، وللبيع حوالي 48.42 جنيه.

تأثير لجنة السياسة على الدولار

هناك تأثير من لجنة السياسة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومن أهم التوقعات في البنك المركزي تكون على النحو التالي:

تشير العديد من التوقعات لخفض سعر الفائدة حوالي 100 نقطه وهذا على أساس الاجتماع الخامس لدى لجنة عام 2025.

وقد يبلغ سعر الفائده داخل مصر خلال هذا الوقت الحالي 24% بالإيداع والأكراد حوالي 25% في الليلة الواحدة.

يتم خفض أسعار الفائدة بصورة فعلية مرتين خلال شهر يناير 2025 وهذا باجمال 325 نقطه باول خفض حوالي أربع سنوات في مصر.