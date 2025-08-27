في شركة عز والشركات الأخرى .. أخر تحديث لـ سعر الحديد اليوم الموافق 27 من أغسطس

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27 من أغسطس 2025 استقرار داخل الأسواق المصرية وسط ترقب لاعلان السعر الرسمي للشهر الجاري ويأتي ذلك بعد ثبات الأسعار لقرابة شهرين مع استمرار تفاوتها بين المصنع والمستهلك وفقا للمحافظة ونوع الشركة المنتجة الحديد في مصر.

سعر الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس في معظم الشركات المصرية استقرار في سعرها وقد جاءت الأسعار وفقا لبيان بوابة الأسعار المحلية على النحو الآتي:

سجل سعر الطن من حديد عز اليوم الأربعاء 39434 جنيه.

سعر طن حديد الجارحي وصل اليوم 36000 جنيه.

سجل سعر الطن من الحديد الاستثماري حوالي 36824 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد بشاي حوالي 38500 جنيه.

أما حديد المصريين فقد سجل سعر الطن حوالي 38000 جنيه.

سجل سعر الطن من حديد الكومي حوالي 37000 جنيه.

ايضا سجل بلغ سعر الطن من حديد مصر ستيل حوالي 37500 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من حديد العشري حوالي 36500 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد العتال حوالي 38500 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من حديد بيانكو حوالي 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي ما يقارب 38000 جنيه.

سجل سعر طن حديد الجيوشي ما يقارب 37000 جنيه.

كما سجل سعر الطن من حديد عطية حوالي 38500 جنيه.

سعر حديد المراكبي فقد سجل الطن منه حوالي 37500 جنيه.

إنتاج مصر من الحديد

بلغ انتاج مصر من الحديد حتى الآن وفقا لبيانات عربة الصناعة المعدنية نحو الآتي

وصل إنتاج مصر من الحديد بناء على بيانات غرفة الصناعة المعدنية حوالي 7,9 مليون طن من حديد التسليح سنويا.

تنتج مصر ما يتراوح نحو 4,5 مليون طن بليت.

يتم إضافة مبلغ ما بين 1000 إلى 2000 جنية ضريبة مضافة ورسوم نقل كما يؤدي إلى ارتفاع سعر الحديد بالنسبة للمستهلك.