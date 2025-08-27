استقرار ملحوظ في سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم بتاريخ 27 من أغسطس 2025

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية ومنذ آخر تعاملات أمس في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث صادر عن الشرعية العامة للذهب، ومن المحتمل حدوث تغيرات في الأسعار على مدار اليوم تأثرا بعوامل التغيير في سعر المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس في صباح تعاملات اليوم في حالة البيع نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في بداية التعاملات اليومية نحو 5274,25 جنيه في حالة البيع.

كما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 في بداية التعاملات اليومية نحو 4834,75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء سجل نحو 4615 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر سجل نحو 3955,75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سجل نحو 3076,75 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 3000 جنيه.

سعر جرام الذهب اليوم للشراء

وصل سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية بعد آخر ارتفاع له في حالة الشراء نحو الآتي

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 5245,25 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 22 نحو 4808,5 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر نحو 4590 جنيه.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في صباح التعاملات اليومية نحو 3934,5 جنيه.