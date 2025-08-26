رسميًا .. تاريخ أول أيام الدراسة 2025 في مصر وخريطة العام الدراسي بالتفصيل

بعد العديد من القرارات الرسمية الاخيرة أرتفعت عمليات البحث حول أول أيام الدراسة 2025، وقد أشارت الجهات المختصة المصرية، عن العديد من المواعيد المؤكدة حول بداية الدراسية لكل من المدارس الحكومية والمدارس الدولية والمدارس اليابانية المصرية، وأشارت على تحديد مواعيد بدء الفصول الدراسية للعام الدراسي الجديد لكافة الطلاب.

أول أيام الدراسة 2025

أرتفعت عمليات البحث حول أول أيام الدراسة 2025، فقد أوضحت الجهات المختصة عن العديد من المواعيد المؤكدة حول بداية الدراسة بداخل كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وأشارت بالتواريخ المحددة وذلك على أن يتم البدء في الدراسة لكل من المدارس الحكومية والمدارس الدولية وأيضا المدارس اليابانية المصرية، وقد يتمثل المواعيد في الآتي وهي:

بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد في 20 سبتمبر لعام 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجديد في 7 فبراير لعام 2026.

بداية اجازة نهاية العام الدراسي الجديد في 27 من مايو لعام 2026.

خريطة العام الدراسي الجديد

قد يوجد العديد من التواريخ المختلفة التي قد تشملها خريطة العام الدراسي الجديد والتي تتمثل في الآتي وهي:

بداية الفصل الدراسي الجديد في 20 سبتمبر لعام

امتحانات الفصل الدراسي الاول في 10 يناير عام

نهاية الفصل الدراسي الأول في 27 يناير لعام

بداية اجازة نصف العام 28 من يناير لعام

بداية الفصل الدراسي الثاني في 7 فبراير لعام

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 16 من مايو لعام

بدموعد نهاية الفصل الدراسي الثاني في 11 يونيو لعام