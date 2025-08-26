موعد مباراة الاهلي القادمه في شهر سبتمبر 2025 .. عبر القنوات الناقلة بكل سهولة

مازال يستعد العديد من عشاق الاهلي للمباريات القادمة والتي يتم تجهيزها من الان، وأرتفعت عمليات البحث حول موعد مباراة الاهلي القادمة، والتي سوف تكون في شهر سبتمبر المقبل، والذي سوف يتميز بها الأهلى بتوافر مباراتين على مدار الشهر بأكمله، وسوف يتم أذعتها على العديد من القنوات المتميزة المختلفة لبث المباشر لجميع المباريات بالجودة العالية.

موعد مباراة الاهلي القادمه

يبحث العديد من المشاهدين عن موعد مباراة الاهلي القادمه، والتي سوف تكون في خلال الشهر القادم، وقد يتميز الفرق بتواجد مباراتين بالبث المباشر على العديد من القنوات المختلفة التي سوف يتم عرضها عليه، وقد يتميز المباراتين في الآتي ومنها:

مع نهاية شهر أغسطس سوف يواجهة فريق الأهلي نظيره الأخر بيراميدز في مواجهة حره بتاريخ يوم 30 من اغسطس في تمام الساعة 9:00 مساءً.

سوف يتواجه فريق الاهلى ضد فريق إنبي في يوم الرابع عشر من شهر سيبتمبر المقبل الساعة الثامنة مساءًا.

كما يتواجه كل من الأهلى مع سيراميكا كليوباتر في يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل الساعة الثامنة مساءًا.

ما هو أكبر فوز للأهلي؟

قد نجح النادي الاهلي في الفوز ضد الجونة بما يعادل 13_0 والذي قد قد من خلالها الثمن النهائي لكأس مصر، كما أيضا انتهت المبارة بالفور الأكبر ضد الجونة والذي أشعل مواقع التواصل الأجتماعي في كسر الرقم القياسي للحصول على العديد من الأهداف في وقت مثالي وقصير جدًا، كما أيضا قد تفوق الأهلي على الزمالك في كسرة على الرقم نادي الزمالك ضد التاج الملكي والذي قد صعد بيه بنسبة 11- 0 في صالح الزمالك، ومازال حتي هذه اللحظة يترأس نادي الأهلي على الفوز المستمر مقابل العديد من الأندية التي يقوم بمواجهتها والتصعيد إلى الكأس.