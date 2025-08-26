استعد عبر القنوات الناقلة .. موعد بداية الجولة الخامسة بالدوري المصري 2025-2026

يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن موعد بداية الجولة الخامسة بالدوري المصري، والذي مازالت متصعدة في العديد من عمليات البحث المختلفة التي تخوضها العديد من الأندية المصرية والحصول على كأس الكونفدرالية بجانب مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة بداخل جمهورية مصر العربية وقد يتم تقديم العديد من المباريات المختلفة بشكل متواصل على مدار اليوم.

موعد بداية الجولة الخامسة بالدوري المصري

تستمر المنافسة بين العديد من الاندية المصرية المحترفة، والتي قد تتمثل في العديد من المباريات المختلفة والتي سوف تبدأ المنافسة منذ يوم التاسع والعشرون من شهر أغسطس الجاري، وعلى أن يستمر يشمل العديد من المباريات المختلفة والتي قد تصل إلى 3 مباريات على مدار اليوم الكامل والتي سوف تبدأ من الساعة الخامسة مساءًا وحتي الساعة الثامنة مساءًا على العديد من القنوات الناقلة للمبارة، كما ايضا ييمكنكم الأستمتاع بالعديد من القنوات الناقلة المختلفة للمبارايات بشكل مباشر في بداية عرضها، وتتميز أيضا هذه القنوات بتقديم البرامج التشكيلية والتحليلية لكل مباراة على حدا.

جدول مباريات الدوري المصري الجولة الخامسة

قد يتميز جدول مباريات الدوري المصري الجولة الخامسة العديد من المباريات المختلفة التي يبحث عنها المشاهدين وعشاق كرة القدرة بأستمرار، وقد يمكنكم الأستمتاع بها بدون توقف أو انقطاع من خلال المواعيد والتاريخ الخاص بها، وقد تتميز المباريات في الآتي وهي:

مبارارة المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

مباراة الاتحاد السكندري ضد إنبي في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءًا.