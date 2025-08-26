استعد لمواجهة حرة بالتزامن مع موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يستعد العديد من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة الزمالك القادمة، والتي قد أحتلت العديد من عمليات البحث الخاصة بكل من جوجل وأيضا التواصل الأجتماعي، وقد يلاقي نادي الزمالك اليوم مبارته المتميزة من خلال مواجهته مع فاركو ليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، وعلى ان يكون في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد عشاق المباريات وكرة القدم عن موعد مباراة الزمالك القادمة، والذي سوف تكون بالمواجهة مع فاركة والذي سوف تكون في هذا اليوم الجاري الموافق يوم الثلاثاء السادس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، وعلى ان تكون في هذا المساء بتوقيت مصر الساعة التاسعة مساءًا، وعلى أن تكون على قناة اون تايم سبورت حصرية بشكل مباشر، والذي سوف يتم اللعب بها في ملعب السلام.

الدورى المصري الممتاز

يستعد الدورى المصري الممتاز في هذا اليوم لجولته الرابعة والتي سوف تشمل 3 مباريات مختلفة والذي سوف يتم عرضهم بالصورة والجودة العالية على كل من أون تايم سبورت 1 وقناة أون تايم سبورت 2، وتستمر المباريات من أجل الوصول إلى الفريق الفائز، كما أيضا يشمل اليوم العديد من المباريات المختلفة والتي قد يشمل كل من الآتي وهما:

كهرباء الإسماعيلية ضد سموحه في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر على أون تايم سبورت

الزمالك ضد فاركو في تمام الساعة التاسعة مساءًا على أون تايم سبورت

حرس الحدود ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءًا على أون تايم سبورت