ثورة كبيرة في عالم الهواتف القابلة للطي .. هاتف Pixel 10 Pro Fold الجديد بمواصفات رائعة

جوجل تستعد لأنطلاق هاتفها الأغلى في جيلها على الأطلاق Pixel 10 Pro Fold، والذي قد يشمل العديد من المميزات المختلفة التي جذبت جميع مستخدمي اهواتف الذكية لها على الأطلاق، وقد يعتبر أنه أول الهواتف الناقلة للطي والمقاومة للماء والغبار بمعيار ثقيل جدًا يصل الى IP68، كما يوجد العديد من الموصفات المختلفة الذي يشملها الهاتف.

Pixel 10 Pro Fold

مازالت شركة جوجل على أتم أستعداد لها حول هاتفها الأغلى في جيلها على الأطلاق، وهو هاتف Pixel 10 Pro Fold، والذي لم يتم نزوله حتي الأن في العديد من الأسواق العربية والخليجية، ولكن من المؤكد بانه سوف يتم توافره في تاريخ 9 من أكتوبر المقبل لعام 2025، وقد يتميز الهاتف بالعديد من المميزات المختلفة والتي يمكن الأستمتاع بها لجميع المستخدمين بشكل مثالي جدًا.

مواصفات Pixel 10 Pro Fold

يوجد العديد من مواصفات Pixel 10 Pro Fold، والذي يساعد جميع المستخدمين بتوافر المزايا المتوافره به وقد يتمثل في الآتي وهي:

يتميز الهاتف بدعم خاصية NFC.

يدعم شريحة أتصال NANo مع دعم خاص من eSIM.

يدعم شبكات اتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يتميز بابعاد متميزة تتراوح بين 153 *72*8.5، مع وزن متميز يصل إلى 207 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار والأتربة كما انه مقاوم تحت الماء لمدة 30 دقيقة بحد أقصي.

يتميز الشاشة بشكل مسطح ومساحتها تصل الى 3 إنش.

تتوافر الكامير الأمامية بدقة 42 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلافية ثلاثية متميزة بدقة 50 بكسل للكاميرا الأولي.

والكامير الثانية بدقة 48 بيكسل مع مثبت بصري.

الكاميرا الأساسية تدعم خاصية التقريب والتي تصل إلى بدقة 48 بيكسل.

يتميز الهاتف بصوت ستريو مميز.