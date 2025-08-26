عادت أنغام من الموت بعد صراع شديد مع المرض .. قائلة “انا كنت بحتضر وربنا كتبلي عمر جديد”

حزن الجميع في الفترة الماضية عن مرض أنغام المطربة المصرية الشهيرة، وبالفعل كانت تعاني من مرض شديد جدأ في الفترة الماضية، لذلك دعونا نكشف لكم عن تفاصيل المرض بشكل دقيق وعن الحالة التي أصبحت عليها الآن الفنانة والمطربة الشهيرة أنغام، تلك المعلومات سوف تجدها بالتفصيل من خلال الأسطر التالية فضلًا تابعوا معنا.

أنغام

بدأت قصة مرض أنغام عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابتها بمرض خطير جدًا وهو السرطان، ولكن قامت انغام بالتستر الكامل عن هذه الأمور حتى لا تزداد الشائعات بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين الجماهير وبعضه، ولكن لن يتستر الأمر إطلاقًا وسرعان ما تم انتشاره.

رحلة علاج انغام مع المرض في ألمانيا

ازداد القلق والتوتر بشكل كبير جدًا حول الاخبار المتعلقة بالفنانة انغام المطربة، ولكن قامت انغام بالسفر وبدأت على الفور بالفحوصات بداخل أهم وأكبر المراكز بداخل ألمانيا وتلقت العلاج على الفور حيث أنها بدأت رحلة صعبة على الإطلاق في هذا الأمر.

عودة انغام إلى القاهرة

تعافت تمامًا الفنانة انغام وقامت بالعودة إلى القاهرة في مساء يوم الأثنين بالأمس الموافق يوم 25 من أغسطس 2025، بعد أن قامت بتقلي العلاج بشكل كامل، في حب وسرورو أمام أهلها وجميع جماهيرها في جمهورية مصر العربية، وأعلنت أنغام بشكل حاسم أنها سوف تستأنف نشاطها الفني بشكل تدريجي بعد أن تنهي فترة النقاهه حيث أنها تفجر العديد والكثير من المفاجآت لجميع جماهيرها في الوطن العربي بالكامل.