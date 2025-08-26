وزارة الإسكان: فتح باب التسجيل في مبادرة بيتك في مصر .. للمصريين في الخارج

أعلنت رسميًا وزارة الإسكان الاجتماعي عن التسجيل في مبادرة بيتك في مصر، وكشفت عن خطوات التسجيل بالتفصيل ومواعيد التسجيل بشكل كامل، حتى يتمكن الجميع من بدء التسجيل والانضمام في هذه الوحدات السكنية، فضلًا يجب عليك أن تقوم بمتابعة الأسطر التالية والتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال المقال.

التسجيل في مبادرة بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان عن فتح باب التسجيل في مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج، كما يصل عدد الوحدات السكنية إلى حوالي 1380 وحدة سكنية مختلفة، وسوف يتم فتح باب التسجيل في تاريخ يوم 30 من أغسطس الموافق يوم السبت المقبل، وسوف يكون موعد فتح باب اختيار الوحدات في تاريخ يوم 20 من سبتمبر المقبل 2025 حتى يوم 25 من سبتمبر.

أماكن الوحدات السكنية للمصريين في الخارج

كشفت الوزارة عن أماكن الوحدات السكنية للمصريين في الخارج، والتي يصل عددها إلى حوالي 1380 وحدة سكنية لذلك من المفترض أن تكون في هذه المناطق المختلفة بمشروع ديارنا في هذه المناطق (القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة)، بينما في مشروع سكن مصر فجاءت الوحدات بهذه المناطق (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، بالإضافة إلى ذلك مشروع دار مصر جاءت الوحدات في المدن التالية (بدر – برج العرب الجديدة)، وجاءت وحدات مشروع جنة في هذه المحافظات (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، كما أيضًا جاء مشروع فالي تاور في مدينة حدائق أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع فالي تاورز ايست في مدينة العبور الجديدة.