خطوات تثبيت تردد قناة كوكيز الجديدة .. ثبتها الآن بجودة عالية على نايل وعرب سات 2025

أستمتع الان بالعديد من الاغاني والكرتون المختلف الذي يبحث عنه جميع الأطفال فى مختلف الأعمار، والذي قد يتناسب بشكل كبير فى تقديم أكفئ المعلومات المختلفة والمتميزة على مدار 24 ساعة بدون أنقطاع او توقف على الأطلاق، كما يمكنكم الحصول على أهم الخطوات التي يمكن من خلالها تنزيل القناة بكل سهولة على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين.

تردد قناة كوكيز الجديدة

شاهد الأن تردد قناة كوكيز الجديدة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة في تقديم العديد من المهارات المختلفة التي يمكن الأستمتاع بها والوصول الى أهم المعلومات المختلفة التي يمكن من خلالها تسلية الطفل مع الوصول الى زيادة المهارات المفيدة لجميع الأطفال على مدار اليوم، وقد يمكن الوصول الى البيانات الخاصة بالقناة فى الآتي وهي:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11677.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11232.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل القناة على الرسيفر

قد يمكن الأن بكل سهولة الأستمتاع بالعديد من الخطوات المختلفة التي قد يمكنكم الأستمتاع بها على مدار اليوم بدون انقطاع او توقف، كما يمكنكم الحصول على أهم المعلومات التي تفيد كافة الأطفال، وقد يمكنكم الحصول على هذه الخطوات من خلال الآتي وهي:

الدخول إلى الإعدادات الداخلية للتلفاز.

النقر على أنشاء قناة جديدة، والتي سوف تكون في أسفل الشاشة.

يجب بعد النقر عليها، الدخول على إدخال البيانات.

يجب أن يتم وضع البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح.

يرجي النقر على عملية البحث الآن.

يجب أن يتم الانتظار حتى الانتهاء من عملية البحث.