أحذر .. قدوم الموجة الحارة في هذه المناطق بداخل مصر .. أقعد تحت التكييف

يترقب المواطنين موعد انكسار الموجة الحارة التي ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري، التي ازدادت على إثرها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية بلغت ذروتها أمس الأحد حيث تجاوز درجة الحرارة حاجز ال 40 درجة في مجموعة من محافظات الصعيد وجنوب البلاد، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تبدأ الموجة الحارة في الانكسار تدريجيًا خلال اليومين المقبلين مع استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، ما سيخفف من وطأة الطقس الحار على المواطنين خاصًة في محافظات الصعيد وجنوب سيناء، حيث سجلت أعلى معدلات درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

الموجة الحارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد غدًا يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، لكي يسود طقس حار رطب نهارًا على منطقة القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعظم السواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد الحرارة على منطقة جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس المتوقعة غدًا

وفقًا لما ذكره الدكتور محمود شاهين مدير عام للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تحدث شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا تبدأ من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ومن المتوقع أيضًا ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وقد ينتج عنها اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، ومن المتوقع أيضًا وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.