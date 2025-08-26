سجل الآن في خدمة نسك عمره وفقًا لهذه الشروط 1447

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية عن إطلاق نسخة مطورة من خدمة نسك عمرة 2025 وذلك ضمن إطار التحديثات المستمرة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمرة وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمعتمرين وتعد المنصة الرقمية نسك هي البوابة الإلكترونية المعتمدة لتسجيل المعتمرين من داخل المملكة وخارجها، وذلك لأنها توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة منها استخراج التأشيرة وحجز الإقامة وتنظيم وسائل النقل وغيرها من الخدمات وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة السعودية 2030 التي تعلي من راحة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات.

خدمة نسك عمره

يمكن للراغبين في أداء العمرة التسجيل عبر المنصة الرسمية خدمة نسك عمرة باتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة نسك

تسجيل الدخول على المنصة بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

تحديد بلد الإقامة.

اختيار باقة العمرة المناسبة حسب فئات المعتمرين.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط التسجيل في خدمة نسك عمرة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في خدمة نسك عمرة والتي تتمثل في الآتي:

ضرورة وجود جواز سفر ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب تحديد الباقة المناسبة وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عن طريق المنصة الرسمية.

يشترط الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتعليمات الصحية المعتمدة من المملكة السعودية.

يجب كتابة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة أثناء التسجيل على المنصة.