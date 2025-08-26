خطوات الاستعلام عن نتائج المسابقة .. عبر بوابة الوظائف الحكومية البريد 2025

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم عن ظهور نتيجة مسابقة البريد المصري 2025 لشغل 2700 وظيفة في الهيئة القومية للبريد، وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن النتيجة أصبحت متوفرة رسميًا عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية حيث يستطيع المتقدمين للوظائف الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، وأكد رئيس الجهاز أن الامتحانات الإلكترونية للمسابقة أجريت داخل مركز تقييم القدرات والمسابقات وفقًا لأحدث النظم العالمية لكي يضمن تكافؤ الفرص والشفافية بين كافة المتقدمين.

بوابة الوظائف الحكومية البريد

يستطيع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور والرقم القومي.

التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خانة “الاستعلام عن النتائج” من القائمة الرئيسية.

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

كتابة كود التسجيل الذي تم الحصول عليه أثناء التقديم في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور النتيجة ومعرفة الموقف النهائي.

موعد التظلمات على نتيجة البريد المصري

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن باب التظلمات سيفتح من خلال البوابة الإلكترونية ذاتها بدايًة من الغد الثلاثاء 26 أغسطس ويستمر لمدة أسبوعين مع اختيار أيقونة تقديم تظلم بدلًا من عرض النتيجة، وأوضح الجهاز المركزي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بدعم خطط الإصلاح الإداري واستقطاب الكفاءات المؤهلة لتطوير الجهاز الحكومي.