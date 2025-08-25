بداية العد التنازلي على تاريخ المولد النبوي الشريف 2025 .. موعد بداية الإجازة الرسمية

أرتفع التساؤل المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تاريخ المولد النبوي الشريف، كما أيضًا يتساءل العديد من المواطنين في حالة أنه سوف يتم أتخاذ اليوم كاجازة رسمية أم لا، لهذا الأمر قد أوضحت الجهات المختصة المصرية العديد من القرارات المؤكدة التي قد تم الاعلان عنها بشكل رسمي، وأشارت على أن يتم تنفيذها في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

تاريخ المولد النبوي الشريف

أرتفعت عمليات البحث بشكل كبير فى الفترة الأخيرة حول تاريخ المولد النبوي الشريف، فقد أوضح رؤية الهلال على أن يكون المولد النبوي سوف يكون في يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، وعلى أن يستمر حتي يوم الخميس من سبتمبر فقط، وعلى أن يحظي جميع المواطنين بالمولد النبوي الشريف والأجازة الرسمية المعلنه بالفعل من الجهات المختصة المصرية، وأوضحت جميع الجهات الحكومية المختلفة بأنه سوف يتم الحصول على هذا اليوم كأجازة مدفوعة الاجر، وعلى أن يكون لكل من المواطنين في القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي.

المولد النبوي الشريف

قد يعتبر أن المولد النبوي الشريف هو مولد رسول الله محمد صل الله عليه وسلم، وهو الذكري السنوية للمولد النبوي، وقد يشمل التاريخ الهجري له من كل عام 12 ربيع الأول، وعلى أن يكون يوم حافل وشامل لجميع الاحتفالات المختلفة والتهاني التي يتم تدوالها بين الاشخاص وبين بعضهم في هذا اليوم، وذلك كأعتباره يوم عيد وفرحة كبيرة لمولود النبي رسول الله صل الله عليه وسلم، وقد يتم أنتظار هذا اليوم، للحصول عليه كأجازة رسمية بداخل جمهورية مصر العربية.