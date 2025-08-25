كم باقي على المدرسة؟ .. استعد لأول ايام الدراسة وفقًا لقرارات وزير التعليم المصري 2025-2026

كم باقي على المدرسة؟ أرتفعت عمليات البحث على العديد من مواقع التواصل الأجتماعي حول معرفة الوقت المتبقي على المدارس، ولم يتم تحديد الموعد المصرح من الوزارة حتي هذا الوقت الحالي، ولكن قد أكدت الجهات المختصة الرسمية بانه من المتوقع أن تكون في منتصف شهر سبتمبر مثلما كان سابقًا، ولكن لم يتم أصدار أي قرارات جديدة عن الموعد حتي هذه اللحظة.

جدول العام الدراسي الجديد

قد أشارت الجهات المختصة الرسمية عن جدول العام الدراسي الجديد، المفترض منه أن يكون والذي سوف يكون على هذا النحو الآتي والذي يشمل:

بداية الفصل الدراسي الأول سوف تكون بتاريخ 20 سبتمبر لعام 2025.

انتهاء الفصل الدراسي الأول سوف يكون في 22 من شهر يناير 2026.

بداية اجازة منتصف الفصل الدراسي الأول في تاريخ 24 من يناير 2026.

بداية الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير 2026.

انتهاء الفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس 11 يونيو 2026.