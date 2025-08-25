وزارة التربية الأردنية تكشف عن تعديل مواعيد الامتحانات النهائيه 2025.. لهذا السبب

يتساءل العديد من المواطنين على مواقع التواصل الأجتماعي حول تعديل مواعيد الامتحانات النهائية، وقد أوضحت الجهات المختصة بأنه قد تم تبكير مواعيد الامتحانات والتي قد أوضحتها الجهات المختصة من خلال المواقع الرسمية للتربية والتعليم الأردني، وأشارت على أنه في حالة وجود أي قرارات رسمية سوف يتم الاعلان عنها فقط من خلال الموقع الرسمي.

تعديل مواعيد الامتحانات النهائيه

أرتفعت علميات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الأجتماعي حول تعديل مواعيد الامتحانات النهائيه, والذي قد يبحث عنه العديد من المواطنين، فقد أوضحت الجهات المختصة بانه بمناسبة المولد النبوي الشريف سوف يتم تعديل العديد من الأمتحانات المختلفة لجميع الطلاب والتي سوف تكون في يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل على أن يتم تبكير الموعد حتي تكون في اليوم الثلاثون من شهر أغسطس الجاري لعام 2025، وقد أوضحت الجهات المختصة الأردنية بأنه في حالة وجود أي اختلافات او تعديلات جديدة سوف يتم الاعلان الرسمي عنها من خلال الجهات المختصة فقط.

قرارات وحدة القبول والتسجيل

قد قررت وحدة القبول والتسجيل في دولة الأردن، عن العديد من القرارات المختلفة التي قد تم صدورها بشكل رسمي من خلال الجهات المختصة الإلكترونية، وقد أشارت على أن يتم تبكير مواعيد الأمتحانات الجامعية لجميع الطلاب من أجل مناسبة المولد النبوي الشريف، كما أعلنت أيضا بانه يتم توضيح جميع القرارات والأجازات الرسمية من خلال الموقع الألكتروني التابعة للوزارة الرسمية، وفي حالة صدور أي قرارات أخرى من خلال أي مواقع مبهمة بعيدًا عن الوزارة لا يجب الأخذ به على الاطلاق.