كم يوم باقي على أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر والوطن العربي

ينتظر العديد من المواطنين شهر رمضان 2026، بشكل كبير جدًا لأستقبال العديد من العبادات ومشاركة الخير والأحسان بين الأشخاص وبعضهم بشكل متزايد في كافة أنحاء الدول العربية، ولذلك أرتفعت عمليات البحث عن موعد شهر رمضان الكريم في العام الميلادي الجديد، لتجديد التقوي والمغفرة لجميع المسلمين والتقرب من الله عز وجل فيه.

شهر رمضان 2026

أرتفعت عمليات البحث على العديد من مواقع التواصل الأجتماعي حول شهر رمضان 2026، والذي تعتبر واحدة من أكبر عمليات البحث الهامة جدًا في الوطن العربي، فقد يعتبر أن هذا الشهر الكريم هو من أهم الفرص العظيمة التي تساعد في التقرب إلى الله عز وجل، والتي تساعد في رجوع النفس إلى الله، ولذلك قد أوضحت الحسابات الفلكية على أن يكون في يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر فبراير المقبل لعام 2026، وعلى أن يستمر وحتي يوم التاسع عشر من مارس لعام 2026، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو العشرون من شهر مارس المقبل.

أدعية لشهر رمضان الكريم

قد يوجد العديد من أدعية شهر رمضان الكريم التي يجهز لها العديد من المواطنين، والتي تتمثل في الآتي:

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال.

اللهم أجعلنا في شهر رمضان من المستغفرين.

اللهم أجعلنا في شهر رمضان من المتقين برأفتك يأ رب العالمين.

اللهم تقبل مني طاعتي وصيامي وقيامي يا أرحم الرحمين.

اللهم أعنا على الصيام والصلاة وحسن العبادة أهدنا ألى أنفسنا.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيائتنا.