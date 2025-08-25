هيكسر الدنيا .. هاتف HONOR 400 Lite بسعر خرافي غير متوقع

قد أعلنت رسميًا شركة هونر عن هاتفها الحديد والمميز من نوعة وهو HONOR 400 Lite، كما يتميز الهاتف بالعديد من المواصفات المختلفة التي تجعله الفريد من نوعة، كما ايضا يشمل مميزات عديدة في الشكل والألوان والذي جعل أرتفاع عمليات البحث مكثفة علية في الفترة الأخيرة، كما أيضا يشمل سعر خيالي متميز جدًا.

HONOR 400 Lite

قد أعلنت رسميًا شركة هونر هاتفها الجديد والذي قد يعتبر من أهم الهواتف المختلفة التي تم الأعلان عنها بشكل مؤكد من خلال الشركة، وقد أوضحت الشركة العديد من المواصفات والمميزات المختلفة التي تجعله هو الهاتف الأول المناسب لجميع المستخدمين في مختلف الأنحاء في العالم، كما أيضا يتميز بتوافر الشكل والألوان التي تتشابه مع الأيفون.

مواصفات HONOR 400 Lite

قد يشمل HONOR 400 Lite العديد من المواصفات المختلفة التي تجعله الاول من نوعه فى العالم بأكمله، وقد تتميز هذه المواصفات في الآتي ومنها:

يدعم الهاتف شريحتين للأتصال.

يتميز بتوافر شبكات الأتصال الجيالي الثاني والثالث والرابع والخامس.

يتميز بتوافر أبعاد للهاتف والتي تصل الى 7.3*74*161 ملم مع وزن يصل إلى 171 جرام.

كما يتميز بتوافر خامات من البلاستيك المقاوم للصدمات.

يتميز الهاتف بوجود طارد لقطرات الماء الخفيفة والتي تحافظ على جودة الهاتف.

يدعم زر اضافي في فريم الهاتف الخرجي للتحكم بالكاميرا الخارجية.

تتميز الشاشة بوجود الثقب المزدوح في المنتصف والتي تساعد في دقة 2413*1080.

يتميز بنوع المعالج من شركة ميدياتيك من نوع ألترا والتي تأتي بتكنولوجيا 6 نانومتر مع معالج رسومي.

تشمل الكاميرا الخلفية مزدوجة والتي تصل دقتها إلى 108.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة HD وبدقة تصل الى 1080.